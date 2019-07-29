Оконфузившуюся на «Жаре» Ковальчук сравнили со звездой «Секса в большом городе»

Баку, 29 июля. Экс-участница группы «Блестящие», российская исполнительница и телеведущая Юлия Ковальчук оконфузилась во время выступления со своим супругом Алексеем Чумаковым на музыкальном фестивале «Жара» в Баку.

Поводом неловкости стал внезапно распахнутый подол платья, оголивший бедра певицы. Во время зажигательных танцев пара исполнила несколько композиций. В какой-то момент 36-летняя Ковальчук увлеклась и сильно раскрыла подол. Наблюдательные фотографы успели запечатлеть деликатную ситуацию и выложили снимки в Сеть. Примечательно, что кадром поделилась сама звезда российского шоу-бизнеса. Вероятно, снимок ей понравилась.

Впрочем, не всем подписчикам певицы понравился снимок. Некоторые участники дискуссии раскритиковали звезду.

«Трусами-то зачем светить», — ругались подписчики.

Кое-кто из фолловеров отметил, что Ковальчук на снимке очень похожа на звезду «Секса в большом городе».

«Похожи на Сару Джессику Паркер», — написала irinaufa.

Ранее актриса театра и кино Елена Захарова похвасталась в своем Instagram-аккаунте идеальной фигурой. Поклонники пришли в восторг от красоты звезды. На снимках артистка демонстрирует стройные ноги и накаченный пресс.