Экс-депутат Рады объяснил, почему украинские морпехи бунтуют в Донбассе

Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе из-за проблем с вещевым и продовольственным снабжением. Об этом сообщил замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Ситуацию прокомментировал экс-депутат Рады Алексей Журавко.

По словам Басурина, в первом батальоне 36-й бригады морской пехоты на мариупольском направлении работает совместная следственная группа Службы безопасности Украины, военной службы правопорядка и военной прокуратуры. Она расследует причины «открытого неповиновения приказам командования и призывы к невыполнению приказов организованной группой боевиков в количестве 16 человек».

Зачинщиком бунта стал старший матрос Роман Бондаренко, премированный в начале месяца за особые успехи в ведении боевых действий против республик Донбасса. Морпех призвал сослуживцев не повиноваться приказам командования «до приведения в соответствие норм вещевого и продовольственного снабжения на передовых позициях», сказал Басурин.

«Я получаю информацию из разных воинских частей, дислоцированных в Донбассе, Мариуполе и в других регионах Украины. И могу сказать, что везде имеются серьезные проблемы с питанием военнослужащих, их экипировкой, вещевым обеспечением. Да что говорить — бойцам Вооруженных сил Украины даже помыться негде, потому что нет горячей и холодной воды. Живут в скотских условиях», — рассказал Алексей Журавко.

По словам экс-депутата Рады, из-за коррупции на всех уровнях власти украинских военнослужащих кормят испорченными продуктами.

«Вы видели фотографии и ролики в социальных сетях с тушенкой с червями? Такую действительно дают украинским военным! А еще крупы с червяками, конфеты и прочее, что есть невозможно и даже опасно. Разве солдаты, которых вот так кормят, могут защищать свою страну? Они могут лишь идти против безоружного мирного населения. А почему так происходит — понятно всем. Потому что армейское руководство зарабатывает на хищениях и перепродажах. Продают все, что можно и нельзя. В том числе и продукты питания. А воякам-карателям остается то, что другие не покупают», — считает украинский политик.

По мнению Алексея Журавко, дальше ситуация в ВСУ будет лишь ухудшаться.