Молдавские власти сняли запрет на поездки депутатов и чиновников в Россию

Кишинев, 29 июля. Власти Молдавии отменили запрет на поездки депутатов и государственных чиновников в Россию. Об этом сообщил президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала RTR Moldova.

Напомним, запрет на поездки представителей молдавского правительства в Россию действовал с марта 2017 года. Теперь же, по словам Додона, МИД Молдавии и другие структуры этого государства получили распоряжение отменить данный запрет. Молдавский лидер подчеркнул, что после снятия ограничений его страна получит возможность обсуждать с РФ вопросы двусторонней повестки.

«Уже заработала межправкомиссия, представители парламента и правительства были в России», — рассказал президент Молдавии.

Также Додон подчеркнул, что действия прошлых молдавских властей, которые запретили чиновникам посещать РФ, привели к ухудшению отношений Кишинева и с Москвой, и с Западом.

«И теперь мы, президент и новое правительство, занимаемся налаживанием этих отношений», — цитирует молдавского лидера RT.

Кроме того, Додон выразил надежду, что новый премьер-министр Молдавии Майя Санду в скором времени посетит Москву, куда ее пригласил председатель российского правительства Дмитрий Медведев.

Ранее сообщалось о встрече министра обороны Молдавии Павла Войку и главы военного ведомства России Сергея Шойгу. Войку назвал Москву надежным союзником Кишинева и поблагодарил руководство РФ «за оказанную помощь в деблокации политического кризиса в республике в начале июня».