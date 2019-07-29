Эксперты Росконтроля назвали лучшую зубную пасту

Москва, 29 июля. Эксперты провели исследование и выяснили, какая зубная паста, представленная на российском рынке, является самой лучшей. Рейтинг брендов опубликован на официальной странице Росконтроля.

Анализом занимался экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль». Специалисты изучили пасты следующих брендов: «Новый жемчуг», «Пародонтол», Biomed, Splat Professional, Blend-a-med, President и «Лесной бальзам». Были проведены исследования более чем по 70 параметрам: наличие бактерий кишечной палочки, плесени, дрожжей и содержание токсичных веществ.

Токсичные вещества специалисты обнаружили в пастах «Новый жемчуг» и Biomed. Причем показатель превышает установленные пределы нормы. По словам экспертов, это может быть опасно для здоровья человека, так как, согласно статистике, в среднем в течение жизни люди «съедают» около 2 кг зубной пасты. Однако в указанных брендах зубной пасты все микробиологические показатели и уровень содержания фтора в норме.

У пасты President самые низкие «очищающие свойства», а самые высокие — у «Лесного бальзама». Этот бренд и стал лидером рейтинга. Достаточным очищающим и незначительным отбеливающим эффектом обладает паста бренда Blend-a-med. «Парадантол» эксперты назвали качественным и безопасным продуктом, который обладает достаточным очищающим эффектом. А в зубной пасте бренда SPLAT professional специалисты не выявили заявленный изготовителем отбеливающий эффект. Об этом пишет НСН.

Ранее сообщалось, что содержащийся в зубной пасте и косметике диоксид титана E171 может вызывать сахарный диабет. Выводы ученых Техасского университета в США опубликованы в журнале Chemical Research in Toxicology. Отметим, диоксид титана широко используют в косметологии и пищевой промышленности в качестве белого красителя. Ранее его считали совершенно безвредным для здоровья человека.