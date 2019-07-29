МИД РФ рассказал о контактах с оппозицией Венесуэлы

Москва, 29 июля. Российская сторона контактирует с представителями Хуана Гуайдо и оппозицией Венесуэлы, но в формате, понятном для правительства президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков.

«У нас было несколько возможностей получить от них информацию и оценки и в свою очередь довести до них наши взгляды и наши подходы», — объяснил дипломат РИА Новости информацию о контактах Москвы и представителей Гуайдо.

Заместитель главы дипломатического ведомства указал на то, что в Москве не утаивают никакие контакты, а считают, что «чем больше контактов, тем лучше для всех».

Он особо подчеркнул, что российская сторона это делает в формате, который понятен, в том числе для легитимного правительства Мадуро. Рябков выразил уверенность в том, что американские партнеры «об этом тоже имеют представление».

Российский дипломат отметил, что цель данных контактов — «обмен информацией и доведение тех позиций и тех подходов, которые отрабатываются».

Напомним, в Каракасе в начале текущего года начались массовые протесты против главы Венесуэлы Николаса Мадуро после приведения его к присяге. Председатель оппозиции Хуан Гуайдо незаконно объявил себя временным президентом. Некоторые западные государства под руководством Соединенных Штатов заявили о признании Гуайдо. Российская Федерация, Китай, Турция и многие другие поддержали Мадуро как единственного законного лидера республики.

Западные ангажированные СМИ специально искажают настоящее положение дел в Венесуэле, распространяя фейковую информацию. Так, журналисты опубликовали вброс о несуществующем «золоте Мадуро», которое якобы было вывезено самолетами российского авиационного перевозчика, а также лживые сообщения о ЧВК «Вагнер», будто бы направленной в Каракас. Тем не менее все эти фальшивые новости были опровергнуты РФ и Венесуэлой, а также теми изданиями, которые их публиковали.

Ранее спикер внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова подчеркивала, что Москва призывает Вашингтона отказаться от политики давления на законную власть Боливарианской Республики.