Дамаск, 29 июля. В двух лагерях, расположенных на правом берегу реки Евфрат, дирекцией культуры Ракки был организован Праздник песни наследия. На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В фестивале приняли участие художественные коллективы из сирийских провинций Ракка, Хама и Дейр-эз-Зор. Праздник песни наследия — это попытка группы художников восстановить наследие и вывести его на первый план.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Представитель местной администрации Ибрагим Аль-Габен рассказал о роли культуры в построении общества и воспитании его эстетического вкуса. По его словам, культура — это всегда послание мира. Он поблагодарил Дирекцию культуры Ракки за ее роль в этой области и в восстановлении жизни провинции, какой она была до войны.

Военные правительственной армии смогли достичь сирийско-иракской границы к северо-востоку от Ат-Танфа, пройдя вглубь сирийской пустыни Бадия Аш-Шам после ликвидации группировок «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в России) в этом районе на юге Ракки.

Сирийской арабской армии (САА) удалось освободить южную часть провинции от ИГ1, военнослужащие смогли пересечь административную границу с провинцией Алеппо и расширить свой контроль в регионе примерно до 500 квадратных километров. В настоящее время действуют договоренности о сохранении перемирия с Демократическими силами Сирии, которые оккупировали территории провинции по другую сторону от Евфрата.

Ранее сообщалось о проведении второй сессии семинара, организованного Торговой палатой Дамаска, в парке Тишрин, расположенном в Дамаске. Мероприятие прошло в сотрудничестве с министерством внутренней торговли и защиты потребителей и властями провинции Дамаск, оно продлится один месяц.

Фестиваль, в котором приняли участие государственные и частные деятели, включает в себя множество социальных, культурных, развлекательных, художественных, спортивных и экономических мероприятий, которые проводятся по всему парку.

1 Организация запрещена на территории РФ.