Москва, 29 июля. Младшая сестра певицы Жанны Фриске, ушедшей из жизни в 2015 году, Наталья разводится со своим супругом, сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым. По словам Фриске, причиной расставания пары стали постоянные скандалы.

Как уточнила женщина, отношения с супругом разладились еще год назад. Какое-то время супруги пытались спасти брак, но поняли, что это не приведет к успеху.

Как пишет Starhit, сестра Фриске разводится с мужем из-за скандалов, в окружении пары отметили, что в первое время после свадьбы Наталья Фриске и Сергей Вшиков были счастливы. В 2018 году они уехали жить на Шри-Ланку, где открыли кафе, но из-за малого потока туристов пришлось вернуться обратно в Москву. По данным журнала, Вшиков уже переехал в другую квартиру. Детей у пары нет. Сергей Вшиков вернулся в МЧС, где проработал много лет.

Ранее сестра покойной Жанны Фриске опубликовала архивное фото в честь дня рождения певицы. Наталья Фриске опубликовала снимок, сделанный на дне рождении певицы в 2007 году. На фотографии она обнимается с сестрой, вручая ей роскошный букет белых лилий. В подписи к посту Наталья Фриске напомнила подписчикам, что 8 июля Жанна могла бы отпраздновать 45-летний юбилей.

Кроме того, сестра экс-солистки «Блестящих» призналась, что очень скучает по близкому человеку. В комментариях пользователи социальной сети присоединились к поздравлениям, выражая сожаления по поводу того, что Жанны Фриске больше нет. Некоторые поклонники исполнительницы признались, что им по сей день сложно смириться с мыслью о том, что певица умерла.

Близкая коллега Жанны Фриске по «Блестящим» и подруга в жизни — Ольга Орлова — почтила память певицы в ее день рождения. Экс-участница коллектива опубликовала архивное фото с Жанной и также посвятила ей четверостишие.

Ранее шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, пожаловался на «коллапс» в своем Instagram после смерти жены — певицы Жанны Фриске. Он обратился к подписчикам в социальной сети. По словам Шепелева, новая волна травли началась после выхода передачи, посвященной годовщине смерти Жанны Фриске. Телеведущий указал, что он получает множество злобных комментариев, таких как «гори в аду, гнида» или «чтобы ты сдох, мразь».

Шоумен уточнил, что чаще всего такие комментарии пишут женщины, которые кажутся приличными. Шепелев ответил женщинам, устроившим ему травлю после передачи о Жанне Фриске. Он попросил подписчиков не писать ему негативных комментариев. Шепелев подчеркнул, что имеет право не рассказывать о своей жизни с Фриске, так как это личная информация.

Как ранее писала «Газета.ru», Шепелев признался, почему не женился на Фриске.

Напомним, Жанна Фриске стала известной в России во времена выступления в составе группы «Блестящие». После ухода из коллектива Фриске успешно занималась сольной карьерой.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года на 41-м году жизни из-за тяжелой болезни, о которой она узнала в 2013 году во время беременности. Фриске жаловалась на систематические мигрени, а в начале 2014 года родные Жанны сообщили, что медики диагностировали у нее неоперабельную опухоль головного мозга.