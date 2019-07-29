Бузова рассказала про свой «идеальный день» в Москве

Москва, 29 июля. Ведущая многолетней стройки «Дом-2», поп-исполнительница Ольга Бузова поделилась со своими подписчиками эмоциями от «идеального дня» в Москве. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

По ее словам, воскресенье она посвятила съемкам, затем ее ждал вкусный ужин.

«Практически идеальный день. Я в любимой Москве: съемки, вкусный ужин, а ночью меня ждет родная студия, где есть только я и моя музыка», — написала Бузова, на которой был оранжевый костюм собственного бренда.

Некоторые поклонники поспешили узнать у начинающего дизайнера, как и где можно приобрести подобный костюм. Другие интересовались, когда ведущая успевает отдыхать.

«Ты очень много работаешь. Когда отдыхать?» — удивился фолловер sokolov_10_05_2005.

Некоторых участников дискуссии рассмешили слова Бузовой о студии и музыке, поскольку о вокальных данных артистки давно идут жаркие споры.

«Какая музыка? Не смеши. Проведи хоть один концерт в живую, певичка», — возмущались некоторые подписчики, напомнив, что она поет на концертах под фонограмму.

На прошлой неделе Ольга Бузова опозорилась во время концерта в Бишкеке. Зрители и подписчики исполнительницы раскритиковали ее выступление и порекомендовали заканчивать с карьерой певицы.