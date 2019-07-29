Стало известно, кто пострадает от запрета анонимного пополнения онлайн-кошельков

Запрет анонимного пополнения онлайн-кошельков избавит страну от серых платежей, считает эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

Ранее издание РБК сообщило, что 26 июля Совет Федерации одобрил поправки в закон о национальной платежной системе, согласно которым в России будет введен запрет анонимного пополнения электронных кошельков. Теперь документ должен подписать президент.

Запрет коснется систем «QIWI Кошелек», «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal и т. д. Теперь для пополнения анонимных электронных кошельков нужно будет использовать банковский счет. Ранее такого требования в законе не было, а клиенты сервисов могли пополнять кошельки наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи.

По словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, поправки внесены по просьбе Росфинмониторинга, так как указанные выше сервисы могли использоваться для финансирования наркоторговли или терроризма.

Комментируя запрет, эксперт в области информационной безопасности Александр Власов заявил, что в перспективе изменения в законе о национальной платежной системе позволят активно противодействовать обналичиванию денег, полученных преступным путем.

«Очень много жителей страны совершают микропереводы именно с помощью электронных кошельков: с телефона на телефон, а также при помощи терминалов оплаты. В долгосрочной перспективе изменения в законе позволят не только бороться с терроризмом, но и пресекать всякие серые платежные схемы, которыми пользуются мрачные личности. Не секрет, что за всякие грязные дела тоже могут расплачиваться через электронные кошельки», — говорит собеседник Федерального агентства новостей.

Конечно, нововведение позволит отслеживать и при необходимости блокировать подозрительные операции, устанавливая личность плательщика. Однако в краткосрочной перспективе запрет пополнения анонимных электронных кошельков скажется на жизни рядовых граждан.

«В краткосрочном плане определенные неудобства может испытать старшее поколение, потому что оно привыкло пополнять свои счета через терминалы, а теперь надо будет перестраиваться, заводить банковские карты, привязывать их к мобильному телефону, выучивать, как это делается и так далее. Но все равно постепенный отказ от наличных денег в пользу цивилизованных карточных платежей — это мировой тренд. Так что к этой инициативе очень подходит выражение Владимира Ильича Ленина: «По сути — правильно, а по форме — издевательство», — заключил Власов.

Напомним, в марте президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий снимать наличные деньги с анонимных предоплаченных карт при условии прохождения клиентом упрощенной идентификации. Документ допускает выдачу наличных денежных средств с использованием таких карт в случае прохождения упрощенной идентификации и при условии, что сумма выдаваемых средств, как и сейчас, не превышает 5 тысяч рублей в день и 40 тысяч рублей в месяц.

Ранее стало известно, что «Яндекс. Деньги» и WebMoney заинтересованы в подключении к системе быстрых платежей российского Центробанка.