Службу безопасности Украины планируют реформировать

Москва, 29 июля. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что Службу безопасности страны намерены реформировать.

В интервью украинскому «24 каналу» он подчеркнул, что у СБУ должна быть усилена контрразведывательная деятельность, кроме того, важно, чтобы спецслужба не занималась выполнением несвойственных ей функций.

«У нас стоит в повестке дня реформа сферы безопасности. Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — объяснил Данилюк.

По его словам, СБУ должна стать намного мощнее в сфере контрразведывательной деятельности. Данилюк сообщил, что ключей функцией спецслужбы является борьба со шпионской деятельностью на Украине.

«Другие функции, которые не присущи ей — экономика, борьба с коррупцией, — это искусственные временные функции, которые нужно убирать», — заметил секретарь Совбеза.

Он обратил внимание на тот факт, что аналогичного мнения придерживаются президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет RT. По словам Данилюка, важно принять ряд соответствующих законов по реформированию СБУ.

«Я создал группу, которая над ними работает, мы двигаемся очень быстро», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заблокировала автобусные рейсы из Одессы на территорию Луганской Народной Республики.