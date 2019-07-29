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Происшествия

Медведь распугал сотрудников рыбного завода на Сахалине

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Медведь распугал сотрудников рыбного завода на Сахалине

Оха, 29 июля. Внезапно забежавший на рыбный завод медведь распугал сотрудников предприятия в Сахалинской области. Видеоролик инцидента опубликован в группе «RU_CHP: Первый по происшествиям» в социальной сети «ВКонтакте».

На ролике видно, как рабочие грузят продукцию, еще один сотрудник находится рядом с погрузчиком. В какой-то момент на предприятие вбегает огромный медведь, которого, скорее всего, привлек запах рыбы.

Животное испугалось, увидев людей, и попятилось назад. Сотрудники цеха не сразу поняли, что перед ними медведь, но через несколько секунд бросились бежать.

Ранее медведь, укравший у охотников холодильник на шоссе Петропавловск-Камчатский — Мильково, попал на видео. Сообщалось, что охотники припарковали свой пикап возле обочины, чтобы передохнуть. Однако в этот момент к ним подошел медведь. И пока мужчины вели беседу, животное украло из кузова небольшой холодильник.

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