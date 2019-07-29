Срочно готовить украинские войска для интервенции в Россию с целью поддержки демократии призвал экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар на своей странице в Facebook.

Украинский журналист заявил, что войска Украины должны быть введены на территорию России по просьбе «правительства народного доверия РФ», которое будет создано для проведения досрочных выборов и люстраций.

Необходимо, чтобы таких заявлений было больше, считает первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне, депутат Александр Шерин.

«К сожалению, наша страна велика и уверена в своих силах. Наша страна настолько гуманна, что вызывает очень большую задержку по поводу каких-либо действий, которые должны были быть предприняты как упреждающие. И мы, к сожалению, не увидим врага на своей территории, пока не погибнут десятки, сотни наших солдат. До тех пор мы не сделаем ответных действий. Чем больше таких заявлений со стороны украинских журналистов, тем больше будет полных прав и оснований прийти в Киев и навести порядок», — заявил Шерин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Необходимо очистить наш славянский, православный и братский народ от бандеровской нечисти, нацисткой заразы и влияния Вашингтона, говорит парламентарий.

«Это связано с тем, что сегодня Украина находится под внешним управлением. Это факт. И Зеленский ничего делать не будет без согласования с Дональдом Трампом. К сожалению, у большинства разумных украинцев нет возможности на демократических выборах обозначить свою позицию. Тот факт, что на Украине запрещают разговаривать на русском языке, говорит о тотальной цезуре в стране. Вряд ли эта страна может говорить о какой-либо демократии или что-либо нам указывать. Таким образом, украинские журналисты и радикалы делают подобные заявления, потому что они за них не ответят», — пояснил депутат.

На Украине нет сил, которые способны повлиять на внутриполитическую обстановку в России, добавил Александр Шерин.