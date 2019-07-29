Российские ученые предложили новый способ восстановления тканей сердца после инфаркта

Москва, 29 июля. Российские ученые разработали новый способ, который позволит спасти пациентов с ишемическим поражением сердца и сосудов после инфаркта.

Специалисты из Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова совместно с Московским институтом электротехники (МИЭТ) заявили, что теперь трансплантация органа не является необходимостью.

Как подчеркнул заведующий лабораторией биомедицинских нанотехнологий Сеченовского университета Александр Герасименко, пациентов будут лечить с помощью специальных тканеинженерных «заплаток». Они постепенно замещают собой патологические ткани. В настоящее время методику испытывают на крысах и кроликах. Об этом пишут «Известия».

«Наша цель — заменить отмершую часть сердца. Мы изготавливаем в условиях стерильной лаборатории матрикс, который напитываем живыми клетками сердца пациента — кардиомиоцитами и стволовыми», — подчеркнул Герасименко.

Специалисты отмечают, что форму «заплаток» моделируют на компьютере. Для этого в Сеченовском университете разработали специальную программу.

Напомним, ранее ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente в США выявили новую причину инфарктов и инсультов. Медики призывают постоянно измерять давление, а при наличии повышенных показателей обязательно посещать врача. Как сообщает RT, исследование, проведенное центром Kaiser Permanente, выявило, что и верхнее (систолическое), и нижнее (диастолическое) артериальное давление являются индикаторами риска инфарктов.