Врач Васильева помогла симулянту Навальному выдать крапивницу за отравление

Москва, 29 июля. Врачи назвали истинный диагноз скандального блогера Алексея Навального, которого госпитализировали с подозрением на отравление. Оказалось, что причиной плохого самочувствия главы так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» стала аллергическая реакция, известная под названием крапивница.

Врач терапевтического отделения московской больницы №64, куда был доставлен Навальный, Эльдар Казахмедов рассказал «Интерфаксу», что специалисты поставили блогеру диагноз «генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека крапивницы». Это опровергает заявление личного врача Навального Анастасии Васильевой, которая на своей странице в Facebook сообщала об отравлении главы так называемого «ФБК». О том, что причиной плохого самочувствия Навального стало совсем не отравление, ранее рассказал и дежурный врач 64-й больницы Дмитрий Ромашов.

Примечательно, что диагноз «интоксикация» блогеру поставила Васильева, которая является врачом-офтальмологом. К тому же, она не стала сохранять информацию о своем пациенте в тайне, а выложила ее на всеобщее обозрение в соцсетях, указав, что делает это с разрешения самого Навального. Сообщение о якобы «отравлении» обеспечило блогеру попадание в заголовки СМИ после незаконного митинга, не вызвавшего особого интереса у москвичей.

Отметим, что Васильева возглавляет так называемый «Альянс врачей», создание которого поддерживал Навальный. Ранее личный врач-офтальмолог блогера уже оказывалась в центр скандала. Так, однажды она пожаловалась на низкую зарплату в эфире «Радио Свобода», однако выяснилось, что Васильева на самом деле является владелицей элитного дома.

Кроме того, возглавляемый врачом Навального «Альянс» неоднократно ловили на распространении фейков. Например, в марте 2019 года организация сообщала о «забастовке» медицинских работников. Однако журналистам удалось разоблачить «Альянс врачей», а также обнародовать видео, которое демонстрирует методы работы организации. После этого «Альянс» призвал своих сторонников начать преследование сотрудников СМИ, и в адрес добросовестных журналистов посыпались многочисленные угрозы.

Напомним, Навального госпитализировали 28 июля около 11.00. В больницу скандального блогера доставили из спецприемника, куда его поместили на 30 суток за призывы к участию в незаконном митинге, прошедшем в Москве 27 июля. Как сообщил источник, приближенный к окружению руководителя так называемого «ФБК», Навальный мог симулировать проблемы со здоровьем, чтобы встретиться с кураторами и обсудить результаты провальной несанкционированной акции, а также получить новые указания.