Киев, 29 июля. Военно-промышленный комплекс Украины находится в неудовлетворительном состоянии из-за коррупции чиновников. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк.

По его словам, в военно-промышленном комплексе Украины властями не был создан достаточный уровень конкуренции, финансирование не содействовало развитию. Данилюк назвал причиной упадка ВПК на Украине коррупцию чиновников .

«Из-за того, что в ВПК, оборонке были четко закрепленные частные интересы чиновников, сектор разваливался, то есть оборонка у нас разваливалась, не могла развиваться», — подчеркнул он.

В интервью украинскому «24 каналу» Данилюк уточнил, что для страны, которая «находится в войне», это недопустимо. Секретарь СНБО назвал реформирование ВПК приоритетом Киева. По его словам, он лично инспектирует заводы оборонной сферы, чтобы «собственными глазами увидеть потенциал и понять проблемы».

Ранее сотрудники украинской полиции раскрыли новую схему в сфере оборонной промышленности, связанную с офшорными фирмами. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

«На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну схему в сфере оборонной промышленности», — заявил он.

По словам Зеленского, в течение последних пяти лет работы прошлой власти специальные экспортеры только по нескольким подозрительным соглашениям перечислили около 30 миллионов долларов на счета офшорных предприятий за якобы предоставленные услуги.

Глава государства напомнил, что «преодоление коррупции — главный приоритет деятельности» его штаба и сообщил, что за два неполных месяца в украинский парламент подали 16 законодательных проектов, в том числе за противоправное обогащение, а также проект о неотложной модернизации работы антикоррупционного суда.

В апреле текущего года специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обвинила Национальное антикоррупционное бюро Украины в нежелании расследовать уголовные дела, которые относятся к коррупции в «Укроборонпроме». Так, ведомство в качестве примера приводило дело о поддельных поставках деталей и комплектующих на Харьковский бронетанковый завод на общую сумму около 56 миллионов гривен.

Аналогичная ситуация складывается в отношении целого ряда уголовных дел. Речь идет о расследовании фактов злоупотреблений со стороны должностных лиц министерства обороны и руководства Шепетовского ремонтного завода при закупке гаубиц 2С1 «Гвоздика», дела о хищениях более шести миллионов гривен Шосткинского казенного завода «Импульс», а также о растрате более 58 миллионов гривен при закупках топлива Минобороны Украины у компании «Трейд Коммодити» и других.

Ранее издание Bihus.info опубликовало серию расследований о контрабандных закупках деталей для компаний оборонного комплекса Украины. Согласно данным СМИ, к организации мошеннических схем было причастно окружение пятого президента Украины Петра Порошенко.

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров сообщил, что «Укроборонпром» является «дойной коровой» для некоторых чиновников из руководства Украины.