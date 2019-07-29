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Власти Байкальска сообщили об угрозе обрушения защитной дамбы

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Власти Байкальска сообщили об угрозе обрушения защитной дамбы

Иркутск, 29 июля. Власти эвакуируют часть жителей Байкальска Иркутской области, где осложнилась обстановка из-за паводков. Об этом журналистам заявили в понедельник в администрации города.

По имеющимся данным, в настоящее время существует угроза обрушения защитной дамбы. Ранее сообщалось, что в Слюдянском районе в результате подъема уровня воды объявлен режим ЧС, не исключены оползни.

Как сообщала «Газета.Ru», в конце прошлого месяца в Иркутской области произошло наводнение. Жертвами стали 25 человек, еще семеро до сих пор числятся пропавшими без вести. Различные травмы и ушибы получили около 39 тысяч жителей региона.

В прошедшие выходные областные власти сообщили, что на город Тулун вновь обрушилась стихия — за один день в городе выпала почти месячная норма осадков, власти сразу приступили к эвакуации.

Ранее было объявлено о режиме ЧС в Шелеховском районе Иркутской области из-за сильного паводка.

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