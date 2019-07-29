Лидер Rammstein сел за штурвал самолета, летящего в Москву

Москва, 29 июля. Фронтмен известного немецкого рок-коллектива Rammstein Тилль Линдеманн сел за штурвал личного самолета на пути в российскую столицу. Соответствующее видео он опубликовал в своем профиле в соцсети Instagram.

На кадрах можно увидеть музыканта, сидящего за штурвалом воздушного судна. Видеозапись, судя по дате на экране в самолете, была сделана 27 июля. Кроме того, пользователи Сети обратили внимание на скорость, с которой двигался лайнер — 673 километра в час.

Напомним, концерт Rammstein состоится 29 июля в Москве на стадионе «Лужники», а в Санкт-Петербурге немецкая группа выступит 2 августа.

Ранее сообщалось, что активисты требуют запретить концерты Rammstein в РФ. Соответствующая петиция опубликована на портале change.org. По мнению ее авторов, музыка немецкой группы негативно отразится на воспитании молодого поколения. Активисты убеждены, что культовая группа «пагубно влияет на неокрепшие умы и психику детей».

Rammstein — немецкая метал-группа, которая образовалась в январе 1994 года в Берлине. Музыкальный стиль группы относят к жанру индастриал-метала. Особенностями музыкального стиля коллектива являются специфический ритм и эпатирующие и провокационные тексты.