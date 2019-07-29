Защита Бутиной просит расследовать вероятное нарушение закона со стороны следствия

Вашингтон, 29 июля. Адвокат осужденной в США россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл попросил провести расследование возможного нарушения закона со стороны следствия.

Письмо с просьбой было направлено в американское министерство юстиции, по словам юриста, в его распоряжении оказались новые сведения, касающиеся проводимого в отношении Бутиной расследования.

«Новые материалы свидетельствуют о возможном нарушении закона со стороны федеральных агентов или помощников прокуроров, которые вели расследование и выступали в качестве стороны обвинения в деле Марии», — говорится в письме.

По словам адвоката, обвинение отрицало наличие у них информатора из Федерального бюро расследований, который на протяжении долгого времени передавал властям сведения о россиянке по их указанию.

Однако на днях мужчина, а речь идет о руководителе онлайн-ритейлера Overstock.com Патрике Берне, который на протяжении нескольких лет поддерживал отношения с Бутиной, сам связался с юристом.

«Я благодарен господину Берну, что он откликнулся. Надеюсь, что власти расследуют эту ситуацию, и мы узнаем больше относительно того, что на самом деле случилось в деле Марии», — констатировал Роберт Дрисколл.

Как напоминает «Газета.ru», Мария Бутина была задержана в середине лета прошлого года по обвинению в ведении деятельности без регистрации в качестве «иностранного агента». В апреле 2019 года суд США приговорил девушку к 18 месяцам лишения свободы.

Тем не менее, ее адвокаты требуют учесть то время, пока она находилась в тюрьме во время следственных мероприятий. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Бутина стала жертвой обострившейся в США русофобии.