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Определен топ-5 самых «неспящих» городов России

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Определен топ-5 самых «неспящих» городов России

Москва, 29 июля. Самым «неспящим» городом Российской Федерации по результатам прошлого месяца стал Екатеринбург. Об этом сообщает сервис Uber Russia.

По информации ресурса, именно в Екатеринбурге чаще всего совершались поездки на такси после полуночи. Российская столица оказалась лишь на второй строчке.

На третьем месте оказалась Пермь, следует из данных, поступивших в распоряжение газеты «Известия».

В топ-5 также оказались Челябинск и Санкт-Петербург. Последнее — 16-е место — заняла Самара.

Согласно данным исследования, ночью услуги такси чаще оплачиваются наличными, а не картой. Чаевые за поездки после 00.00 во всех городах, кроме Перми и Челябинска, оставляют не так часто.

Ранее сообщалось, что для пассажиров подготовили инструкцию по общению с таксистами. Документ оказался в распоряжении Федерального агентства новостей. В рамках методички предлагается, чтобы таксисты показывали каждому пассажиру карточку со своим именем и фотографией.

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