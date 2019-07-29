Москва, 29 июля. Законопроект о единой квитанции, в которой будут указаны все жилищно-коммунальные платежи, должен быть принят Госдумой в осеннюю сессию. Об этом рассказал один из авторов инициативы, первый заместитель председателя комитета нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

По его словам, документ поможет решению проблемы задолженности. Кроме того, депутаты считают, что он будет способствовать снижению тарифов. Как пишет ТАСС, Пахомов добавил, что парламентарии постараются ускориться по этому законопроекту.

Он уточнил, что законопроект о единой квитанции по ЖКУ могут принять в России осенью, соответствующие отзывы о документе уже в наличии. Депутат объяснил, что законопроект устранит сложившуюся практику, когда ресурсоснабжающая организация присылает свою отдельную квитанцию, и в итоге у потребителей скапливаются несколько платежных документов, в которых они путаются.

Ранее был назван вид жилья в России с наименьшей оплатой за ЖКХ. Исследование провела компания «Талан». Аналитики сопоставили данные о расходах на коммунальные платежи жителей российских городов с населением в полмиллиона человек. Выяснилось, что суммы в платежках для квартир сопоставимой площади могут отличаться более чем на 50% в зависимости от различных факторов. На стоимость ЖКУ влияют тип и состояние дома, а также благоустройство прилегающей территории.

Отсутствие в здании мусоропроводов и лифтов снижает размер платежа за услуги ЖКХ на 15%. Еще на 15% ниже расходы на ЖКУ в квартирах с электрическими кухонными плитами. Кроме того, скидку на оплату коммунальных услуг в 5% или 10% некоторые управляющие компании предоставляют жителям первых этажей. Учитывая все факторы, аналитики «Талана» назвали квартиры с наиболее низкими расходами на ЖКХ.

«Самым недорогим вариантом по квартплате является квартира в «хрущевке» на первом этаже с электроплитой и без мусоропровода», — отметили эксперты.

Ранее Газета.ru сообщила, что правительство России отказалось от идеи сделать установку «умных» счетчиков на газ обязательной. В СМИ за несколько дней до этого появились сообщения, что интеллектуальные системы обойдутся россиянам от пяти тысяч рублей за штуку.

«Подождем, когда они подешевеют и когда это не будет так чувствительно для потребителей газа», — прокомментировал решение кабмина вице-премьер Дмитрий Козак.

Напомним, в организации «Контролируем ЖКХ» назвали плюсы и минусы внедрения «умных счетчиков» в России. До конца ясно, кто будет оплачивать установку счетчиков — граждане, власти или специальные службы. Известна только величина предварительных расходов на нововведение в области ЖКХ. Предполагается, что для реализации коммунального проекта понадобится порядка 130 миллиардов рублей.

Проработка вопроса по установке счетчиков находится лишь на первоначальном этапе.

С тем, что вопрос нужно тщательно проработать, согласилась председатель региональной общественной организации «Контролируем ЖКХ» Анна Мороз. Она отметила, что на данный момент большие сомнения в установке «умных счетчиков» вызывают сроки внедрения и выбор ответственного лица за их установку.