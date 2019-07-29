Реестр подозреваемых в отмывании денег предложили создать в России

Москва, 29 июля. Реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег, может появиться в России. Соответствующие предложения содержатся в заключении НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) на законопроект Минфина, который призван устранить необоснованные блокировки.

Если такой реестр появится, в нем укажут причину блокировки счетов, а также список всех банков, которые расторгли договор с подозреваемым в отмывании. Замглавы НСФР Александр Наумов рассказал, что существование подобного реестра позволит кредитным организациям «более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии, а также быстрее исключать из списка оправдавшихся».

Как отметили в НСФР, у реестра должен быть оператор, который будет нести ответственность за формирование списка, а также выявлять высокорискованных клиентов, заподозренных в отмывании денег, сообщает «ФедералПресс». Кроме того, на оператора ляжет обязанность оперативно информировать поднадзорные ведомства о нарушениях.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что концептуально поддерживает инициативу НСФР.

«Было бы правильно вести реестр таких лиц с возможностью реабилитации», — рассказал он «Известиям».

Предполагается, что инициатива НСФР пойдет на пользу добросовестным клиентам кредитных организаций и поможет избежать ошибочных отказов в банковском обслуживании, пишет Deita.ru. Письмо НСФР с предложением о создании реестра уже получило российской министерство финансов, которое уже обсуждает инициативу. Также после получения предложения его должны рассмотреть в Центробанке РФ.

Ранее сообщалось, что платежная система Western Union установила ограничение на заграничные переводы одним клиентом в одно государство. Мера введена в связи с требованием закона по борьбе с отмыванием денежных средств.