Москва, 29 июля. Российская актриса Мария Порошина разместила в социальной сети архивный снимок с бывшим гражданским супругом, известным актером Гошей Куценко. Фотография была опубликована в Instagram.

Артисты жили вместе на протяжении пяти лет. Они познакомились на вступительных экзаменах в школу-студию МХАТ. Порошина и Куценко жили в гражданском браке, когда были студентами. В 1996 году у Куценко и Порошиной родилась дочь Полина. Сейчас девушке 22 года, она пошла по стопам родителей и стала актрисой.

Гоша Куценко прокомментировал пост бывшей возлюбленной. Он написал: «Машуля! Я твой раб». Порошина поблагодарила Куценко за поддержку.

«Спасибо, что поддерживаешь столько лет спустя. Верный друг и близкий человек», — написала актриса.

Несмотря на расставание много лет назад Куценко и Порошина сохранили хорошие отношения.

Ранее сообщалось, что российская актриса театра и кино Мария Порошина ждет пятого ребенка. Во время съемок нового сезона сериала «Челночницы» актриса уже была беременной. При этом у 44-летней актрисы есть четыре дочери. В настоящее время Мария в браке с актером Ильей Древновым.

Журналисты предполагали, что Порошина может ждать ребенка от своего многолетнего партнера в кино и театре Ярослава Бойко. Актриса данные сообщения не подтвердила.

«Мой партнер по антрепризе Ярослав Бойко к моему материнскому счастью ни малейшего отношения не имеет. Я жду сына от любимого человека!» — написала она на своей странице в Instagram.

Воспитанием четырех детей занимаются Мария, ее муж, бабушки, а также две няни. Муж возит детей по кружкам, а также занимается некоторыми бытовыми вопросами. По словам друзей актрисы, Мария давно думала о пятом ребенке.

Российский актер Гоша Куценко поддерживает беременную пятым ребенком свою бывшую супругу актрису Марию Порошину. Куценко отметил, что очень беспокоится за нее.

Беременность своей бывшей жены подтвердил Гоша Куценко. Он заявил, что всегда готов помочь Порошиной и поддержать ее.

«Мы с Машей на связи. Я очень за нее беспокоюсь, потому что сейчас у нее нет мужа и она ждет ребенка, но, конечно, мы ее не оставим!» — сказал актер.

Напомним, российская телеведущая и исполнительница Ольга Бузова опубликовала в Instagram новый ролик, на котором она под песню «Бери меня» танцует на траве. Комментарии к видеозаписи ввели поклонников певицы в заблуждение о ее беременности. Пост Бузова опубликовала под хэштегом «берименя», многие неправильно прочитали словосочетание. Поклонники Бузовой решили, что певица беременна.

Один из пользователей задал вопрос, является ли он единственным, кто прочитал хэштег как «беременная». Другая поклонница уточнила, что певица намекает на свою беременность.

Ранее Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле. По мнению россиян, девушка выбрала слишком откровенный наряд для встречи с детьми.