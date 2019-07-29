Чемпионат Сирии по автогонкам прошел в провинции Дамаск

Дамаск, 29 июля. Чемпионат Сирийской Арабской Республики по автомобильным гонкам прошел в населенном пункте Сайедная в провинции Дамаск.

Как напомнил журналистам директор Федерации автоспорта САР Халь Датасси, соревнования проходят в течение 14 лет, но из-за военных действий их приходилось прекращать. Он отметил, что в настоящее время обстановка в стране нормализовалась, в связи с чем первенства вновь проводятся на регулярной основе.

По его словам, в турнире участвовали в том числе и ливанские спортсмены.

В программу соревнований были включены две дисциплины — гонки на время и дрифт, в котором победителей определяло компетентное жюри. Как уверял руководитель сирийского комитета по автоспорту Хани Шабат, обучение пилотов не прекращалось в период вооруженного конфликта в стране.

При этом Шабат признал, что в настоящее время было бы глупо мечтать о проведении этапа Формулы-1.

«Главная задача — провести сирийское ралли через всю нашу страну, где это в настоящее время возможно. В 2020 году мы планируем это осуществить под лозунгом «Открой для себя Сирию», — рассказал он.

Вооруженный конфликт в САР продолжается в течение восьми лет. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Ираке и Сирии. На сегодняшний день сирийские власти работают над восстановлением инфраструктуры страны и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.