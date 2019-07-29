Владивосток, 29 июля. Все пять косаток из «китовой тюрьмы», выпущенные в Охотском море, в том числе отбившаяся от старших маленькая особь, сошлись в одном районе у Шантарских островов. Об этом рассказали ученые Всероссийского НИИ океанографии.

Первая партия — две косатки и шесть белух — были выпущены в Охотское море 27 июня. Вторая группа, которая состояла из трех косаток, отправилась в море 16 июля. Последняя группа разделилась: две взрослые особи ушли далеко в море, а младшая кормилась недалеко от берега.

Как пишет РИА Новости, согласно наблюдениям, косатки, все выпущенные косатки из «китовой тюрьмы» сошлись у Шантарских островов. Сейчас они находятся на расстоянии менее 30 километров друг от друга. Эксперты подчеркнули, что это расстояние позволяет животным установить акустический контакт друг с другом.

Напомним, история с «китовой тюрьмой» стала известна в октябре 2018 года после того, как в Greenpeace сообщили о подготовке к нелегальной продаже из России в Китай 13 косаток, занесенных в Красную книгу. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили млекопитающих. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

Позже Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал компанию «Океанариум ДВ» на 56,4 миллиона рублей за нарушение правил рыболовства из-за отлова косаток. Кроме того, штраф был наложен на компанию ООО «Белый кит». Он составил 28,2 миллиона рублей.

Также в июне суд во Владивостоке назначил штраф третьей компании-отловщику млекопитающих — ООО «Сочинский дельфинарий». Представители организации нарушили правила вылова трех косаток, содержащихся в «китовой тюрьме». Сумма взыскания составляет 37,6 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что французский океанолог и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто отправил на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о судьбе косаток, содержащихся в «китовой тюрьме». Эксперт отметил, что для него будет честью лично встретиться с российской командой и принять участие в освобождении млекопитающих.

В ходе прямой линии Путин затронул данный вопрос. Глава государства отметил, что главной причиной возникновения данной являются финансовые интересы. По его словам, косатки стоят миллионы долларов, отсюда и большое количество «интересантов». Вице-премьер РФ Алексей Гордеев сообщил, что косатки, которые оказались на передержке, будут отпущены на свободу в Шантарской бухте Хабаровского края.

Чуть позже стало известно, что правительство РФ приняло решение о запрете вылова косаток в культурно-просветительских целях.

Напомним, судно с косатками и белухами, освобожденных из «китовой тюрьмы» в Приморье, последовало по Амуру к месту выпуска на побережье в Хабаровском крае, сообщил представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Представитель ВНИРО сообщил, что погрузка транспортировочных ванн с белухами и косатками завершилась благополучно, в настоящее время судно следует к месту выпуска животных в Николаевский район.

За ними наблюдают ветеринары и тренеры. Отправка животных сначала по суше, потом по реке была выбрана неслучайно. По информации ВНИРО, при перевозке животных по морю их бы укачало, и это бы привело к опасной потери возможности у китоообразных контроля над открытием и закрытием дыхальца.