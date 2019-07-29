Режим ЧС объявлен в Белогорске из-за паводка

Белогорск, 29 июля. Режим ЧС объявлен в Белогорске Амурской области из-за подъема воды в реке Томь в первых числах последнего месяца лета. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Instagram глава Белогорска Станислав Мелюков.

По прогнозам синоптиков, в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями 1-2 августа в реке Томь в Белогорске ожидается подъем воды до 400-450 сантиметров. При этом глава города выразил надежду, что прогноз не сбудется, а также отметил, что власти все равно будут готовиться к устранению последствий возможной стихии.

Мелюков уточнил, что на 08.00 понедельника (02.00 по московскому времени) уровень воды в реке Томь составляет 302 сантиметра.

С 21 июля текущего года в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока проходит паводок, вызванный муссонными дождями. Согласно информации синоптиков, на фоне стремительного подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда городов и поселков. Так, 25 июля в Амурской области объявлен режим ЧС регионального значения.

Ранее сообщалось, что иркутские власти ввели режим ЧС в Шелеховском районе по причине повышения уровня воды в реках, а также из-за подтопления домов.