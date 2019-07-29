Ребенок-русалка родился в Индии

Дели, 29 июля. Ребенок с сиреномелией (синдром русалки) родился в округе Лакхимпур-Кхери индийского штата Уттар-Прадеш. Об этом сообщила газета The Times of India.

Издание отмечает, что роды прошли нормально, но у новорожденного оказались сросшиеся ноги. Состояние младенца было тяжелым, местные врачи предложили перевезти его в окружную больницу. Но в течение часа после рождения ребенок умер.

Синдром русалки — редкое врожденное заболевание, которое встречается раз на 100 тысяч новорожденных. Почти всегда аномалия приводит к смерти новорожденного из-за недоразвитости внутренних органов.

Ранее Газета.ru сообщила, что врачи Серпуховского роддома приняли роды у пациентки с полным удвоением матки. На свет появился здоровый мальчик весом 2950 граммов.