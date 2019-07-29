Эксперты составили рейтинг европейских стран по доступности бензина

Москва, 29 июля. Аналитики составили рейтинг европейских стран по доступности бензина. Эксперты РИА «Рейтинг» проанализировали, сколько литров топлива могут купить на среднемесячную зарплату жители разных государств.

При составлении рейтинга использовались данные официальной статистики стран Европы о ценах на 95-й бензин по состоянию на начало июля 2019 года (для Норвегии и Украины — по итогам мая 2019 года). Изменение цен рассчитывалось в национальной валюте стран.

На первом месте списка оказался Люксембург. На среднюю заработную плату здесь можно купить 2,9 тысячи литров бензина. По сравнению с другими странами, цены на топливо в Люксембурге относительно невысокие, при этом местные жители получают в месяц больше, чем граждане других государств Европы.

На второе место аналитики поставили Норвегию. Здесь бензин стоит дорого, но и доходы граждан достаточно высокие: на среднюю зарплату норвежца можно купить 2,2 тысячи литров топлива.

Также в топ-5 европейских стран по доступности бензина вошли Австрия, Ирландия и Великобритания. Граждане этих государств могут купить на среднемесячные зарплаты более 1,9 тысячи литров топлива.

На последнее место рейтинга аналитики поставили Украину. Жители этой страны могут купить на среднемесячную зарплату 279 литров бензина, сообщает РИА Новости. Цены на топливо здесь одни из самых низких в Европе, однако и доходы граждан невысокие. Также аутсайдерами оказались Болгария, Румыния, Латвия и Белоруссия.

Россию аналитики поставили на 16-е место списка: в нашей стране на среднемесячную зарплату можно приобрести 927 литров бензина с октановым числом 95, сообщает телеканал «360». Отметим, что для жителей РФ топливо доступней, чем для граждан Украины, Казахстана и Белоруссии.

Также эксперты составили рейтинг европейских государств по стоимости 95-го бензина. Дешевле всего топливо можно купить в Казахстане: в пересчете на российскую валюту стоимость бензина составляет здесь 27,9 рубля за литр. Россия оказалась на втором месте списка: в нашей стране средняя стоимость 95-го бензина — 45,5 рубля за литр. На третьей строчке разместилась Белоруссия (около 52 рублей за литр), а на четвертой — Украина (74,7 рубля за литр). Отметим, что самый дорогой 95-й бензин продается в Нидерландах: здесь стоимость топлива составляет 118,7 рубля за литр, пишет «Вечерняя Москва».