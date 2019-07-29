Глюкоза появилась на публике без обручального кольца

Баку, 29 июля. Певица Глюкоза, она же — Наталья Чистякова-Ионова, появилась на музыкальном фестивале «Жара» без обручального кольца.

Внимательные поклонники таланта артистки смогли увидеть, что на безымянном пальце левой руки женщины нет украшения во время воздушного поцелуя, видео которого было опубликовано в Stories в социальной сети.

Таким образом общественность пришла к выводу о том, что у Глюкозы в отношениях с супругом Александром Чистяковым все не так гладко. Ранее косвенно об этом говорило появление Натальи на светских мероприятиях без мужа.

Напомним, что Глюкоза вышла замуж за бизнесмена Чистякова в 2006 году, у пары двое детей — 12-летняя Лидия и 8-летняя Вера. В окружении певицы одной из причин вероятного разрыва называют измены предпринимателя.

Как сообщает Пятый канал, менеджер Глюкозы Александр Диколь категорически отказался комментировать слухи о разводе певицы, а также высказал возмущение ситуацией, когда представителям артиста звонят всякий раз при появлении любых подобных сообщений.

«Мне странно, что у нас происходит в обществе подобная ситуация. Кто-то где-то я не знаю каким образом произвел на свет вот эту информацию, и мне сейчас просто обрывают телефон. Меня вот это пугает», — заявил Диколь.

Как напоминает «Газета.ru», певица посетила фестиваль «Жара» в Баку. На репетиции она появилась в эффектном красном боди. Поклонники 33-летней певицы оценили ее эффектный наряд, и пришли в восторг от физической формы женщины.