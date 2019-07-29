Стрельба прогремела на фестивале в Калифорнии, есть жертвы. События дня. ФАН-ТВ

Стрельба в Калифорнии Трагедией обернулся крупный фестиваль в штате Калифорния. Неизвестный открыл стрельбу в городе Гилрой, где проходил ежегодный Garlic Festival — праздник любителей кулинарии. По различным сведениям, жертвами атаки стали от трех до семи человек, данные о пострадавших также разнятся — от 11 до нескольких десятков. В тот момент на месте ЧП находились сотни горожан, началась массовая паника. По словам очевидцев, преступник без разбора стрелял во всех направления — более того, он до сих пор не задержан. Полиция настоятельно просит жителей избегать место преступления и сообщает, что угроза еще не миновала.

Критическая отметка в Тулуне Неутешительные прогнозы синоптиков, увы, оправдываются в Иркутской области. Уровень воды реки Ия в городе Тулун достиг критической отметки и приблизился к восьми метрам. Новый паводок затопил 123 придворовых территории — накануне из-за стихийной угрозы в городе началась эвакуация. Помимо спасателей МЧС, сюда направлены дополнительные силы Росгвардии. Напомним, что разрушительные наводнения за последний месяц затопили около 10 тыс. жилых домов в Иркутской области и унесли жизни 25 человек. Президент России Владимир Путин объявил в регионе ЧС федерального масштаба.

Митинг в Батуми В Грузии по-прежнему бушуют народные протесты. Но теперь на улицах собрался не антироссийский митинг, а наоборот — за восстановление отношений с Москвой. Такой лозунг выдвинула оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии» — митинг в Батуми, по некоторым оценкам, собрал до 30 тыс. человек. Напомним, что в конце июня страну захлестнула волна антироссийских протестов: они начались после визита российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия. Грузинские власти разразились жесткой антироссийской риторикой, после чего Кремль приостановил авиасообщение между странами. И, кажется, возобновлять пока не планирует.