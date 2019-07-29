Стрельба прогремела на фестивале в Калифорнии, есть жертвы. События дня. ФАН-ТВ

Стрельба в Калифорнии
Трагедией обернулся крупный фестиваль в штате Калифорния. Неизвестный открыл стрельбу в городе Гилрой, где проходил ежегодный Garlic Festival — праздник любителей кулинарии. По различным сведениям, жертвами атаки стали от трех до семи человек, данные о пострадавших также разнятся — от 11 до нескольких десятков. В тот момент на месте ЧП находились сотни горожан, началась массовая паника. По словам очевидцев, преступник без разбора стрелял во всех направления — более того, он до сих пор не задержан. Полиция настоятельно просит жителей избегать место преступления и сообщает, что угроза еще не миновала.
Критическая отметка в Тулуне
Неутешительные прогнозы синоптиков, увы, оправдываются в Иркутской области. Уровень воды реки Ия в городе Тулун достиг критической отметки и приблизился к восьми метрам. Новый паводок затопил 123 придворовых территории — накануне из-за стихийной угрозы в городе началась эвакуация. Помимо спасателей МЧС, сюда направлены дополнительные силы Росгвардии. Напомним, что разрушительные наводнения за последний месяц затопили около 10 тыс. жилых домов в Иркутской области и унесли жизни 25 человек. Президент России Владимир Путин объявил в регионе ЧС федерального масштаба.
Митинг в Батуми
В Грузии по-прежнему бушуют народные протесты. Но теперь на улицах собрался не антироссийский митинг, а наоборот — за восстановление отношений с Москвой. Такой лозунг выдвинула оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии» — митинг в Батуми, по некоторым оценкам, собрал до 30 тыс. человек. Напомним, что в конце июня страну захлестнула волна антироссийских протестов: они начались после визита российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия. Грузинские власти разразились жесткой антироссийской риторикой, после чего Кремль приостановил авиасообщение между странами. И, кажется, возобновлять пока не планирует.
Помпео получил отказ
А вот госсекретарь США Майк Помпео, кажется, сильно обиделся на Иран. В соцсетях политик рассказал, что власти исламской республики отказали ему в визите. В Тегеране американец, по его же словам, хотел «пообщаться с народом» и пожаловался, что иранский коллега (глава МИД Мохаммад Джавад Зариф) в свою очередь может посещать Штаты. Видимо, обида Помпео связана и с тем, что накануне прошла встреча стран-участников «ядерной сделки», из которой Вашингтон вышел в прошлом году. Но, несмотря на явный кризис и действия США, договор, пока остается в силе.