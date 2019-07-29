Власти ввели режим ЧС в Шелеховском районе Иркутской области из-за паводка

Иркутск, 29 июля. Власти Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации в Шелеховском районе из-за повышения уровня воды в реках, а также из-за подтопления домов.

Уровень воды в реке Ольха в 11.00 по местному времени достиг 225 сантиметров при критической отметке в 210 сантиметров. Также повысился уровень воды в реке Иркут, он составляет 435 сантиметров. Критическое значение равняется 480 сантиметрам, однако в МЧС сообщили, что ожидается штормовое предупреждение и уровень воды повысится до 500-580 сантиметров.

Было эвакуировано три летних лагеря, в них находились около 500 человек, также ожидается эвакуация еще нескольких лагерей. Вода подошла к 29 жилым домам в поселке Большой Круг, его жители также подверглись эвакуации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.

Отметим, население Шелеховского района составляет 65 000 человек.

Ранее стало известно, что уровень воды в реке Кирей, недалеко от села Уйгат, которое находится к северо-западу от Иркутска, поднялся до 588 сантиметров, критическое значение — 350 сантиметров, сообщают «Известия» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин раскритиковал работу иркутского губернатора Сергея Левченко. Глава региона не сразу возглавил комиссию по ликвидации последствий паводка, сообщает «Газета.ru».