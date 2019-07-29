Назван топ-7 самых распространенных летних неприятностей с автомобилем

Москва, 29 июля. Специалисты агрегатора услуг эвакуации и технической помощи «МЭТР» перечислили наиболее распространенные летние неприятности, которые могут произойти с автомобилем.

Первое место заняла эвакуация транспортного средства после дорожно-транспортного происшествия или из-за серьезной поломки. Кроме того, по словам специалистов, наиболее неприятными проблемами автомобилистов летом стали: повреждение колес, неожиданно опустевший топливный бак, сложности с системой охлаждения двигателя, а также нарушение кондиционирования салона машины.

Замкнули перечень автомобильных неприятностей проблемы, связанные с человеческим фактором. К примеру, после пикника на природе водитель должен воспользоваться услугами трезвого шофера.

Проблемой также может стать внезапно севший аккумулятор, из-за чего можно надолго застрять где-то в лесу.

Ранее эксперты назвали автомобили, которые удовлетворяют запросы своих владельцев. Лидером рейтинга оказались автомобили марки Porsche — они получили 891 балл из 1000 возможных. Далее по списку идут BMW и Genesis.