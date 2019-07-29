Ирину Шейк заподозрили в романе с экс-супругом Дженнифер Энистон

Вашингтон, 29 июля. Модель из России Ирина Шейк вступила в романтические отношения с бывшим супругом актрисы Дженнифер Энистон актером Джастином Теру.

«Ирина сказала, что сразу почувствовала себя спокойно в его компании. Они ужинали вместе. В этот момент модель почувствовала, что между ними что-то есть. Какая-то невидимая связь», — сообщил порталу Gossip Cop источник.

По его словам, Шейк и Теру обменялись в ресторане номерами телефонов. С тех пор их видели вместе уже несколько раз.

Тем не менее, в окружении модели утверждают, что ей важно прийти в себя после тяжелого расставания с актером Брэдли Купером, отмечает издание. Поэтому Шейк отклонила приглашение Теру на его день рождения и не хочет привлекать внимание к новым отношениям.

В Начале мая модель рассталась с Купером после четырех лет отношений. По данным СМИ, причиной разрыва стал роман актера с певицей Леди Гагой, с которой они исполнили главные роли в фильме «Звезда родилась». Чувства на экране выглядели настолько правдоподобно, что в их реальность поверили многие поклонники.

Уверенность фанатов подкрепило то, что Леди Гага переехала в дом Купера в Нью-Йорке практически сразу после отъезда Шейк.

Разрыв актера и российской модели расстроил русскоязычных поклонников. В результате в соцсети Instagram начался масштабный флешмоб, сообщила Газета.ru. Его участники писали на странице Леди Гаги комментарии с просьбой оставить Купера в покое и называли певицу разлучницей.