Бывшего сотрудника ФСБ осудили за мошенничество

Москва, 29 июля. Военный суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности России Михаила Горбатова.

Об этом передает газета «Коммерсант», ссылаясь на свои источники. Сообщается, что экс-сотрудника ФСБ также признали виновным в двух фактах попытках совершения подобного преступления.

«За это гарнизонный суд приговорил полковника Михаила Горбатова к 4,5 года колонии общего режима и штрафу в размере 250 тысяч рублей», — также сообщает российское издание.

Преступление было совершено два года назад, осужденный с сообщниками обещали руководителю одного из ломбардов Москвы вернуть дорогостоящие вещи, изъятые ранее правоохранителями в качестве вещественных доказательств.

Во время следствия бывший сотрудник Федеральной службы безопасности пошел на сделку со следователями и дал показания против бывших «коллег» по криминальному бизнесу.

После чего правоохранители смогли выйти на предполагаемую организованную преступную группу, состоявшую из бывших и действующих высокопоставленных сотрудников управления «К» ФСБ.

Как напоминает «Газета.ru», обвинение просит Гагаринский суд Москвы назначить девять лет колонии бывшему замдиректора ФСИН РФ Олегу Коршунову, обвиняемому в мошенничестве на 263 млн рублей.

В феврале Главное следственное управление СК РФ завершило расследование дела в отношении Коршунова, которого подозревают в получении взятки и растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения.