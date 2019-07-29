Названо число погибших в ходе стрельбы на фестивале в Калифорнии

Гилрой, 29 июля. Три человека погибли в результате стрельбы на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в городе Гилрой в штате Калифорния.

По данным местных СМИ, после происшествия в медицинский центр доставили пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Всего пострадали не менее 60 человек. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Сообщается, что 20-летний подозреваемый задержан, однако стражи порядка предполагают, что в стрельбе могли участвовать несколько человек.

Президент США Дональд Трамп посоветовал американцам быть осторожными и беречь себя.

Как сообщают «Известия», кулинарный фестиваль Gilroy Garlic Festival был основан в 1979 году, он проводится в течение трех дней.

Ранее в Нью-Йорке на уличном празднике один человек погиб в результате стрельбы, еще 11 человек пострадали, сообщает «Газета.ru».