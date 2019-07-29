Более тысячи человек эвакуировали из-за наводнения в Иркутской области

Иркутск, 29 июля. В Иркутской области в связи с наводнением в течение последних суток были эвакуированы свыше тысячи человек.

Информацию об этом распространило региональное управление МЧС, спасатели отмечают, что в общей сложности было эвакуировано 1076 человек, в том числе – 615 детей.

Всего в зону подтопления из-за проливных дождей попали шесть муниципальных районов области, по состоянию на семь утра понедельника (02.00 по Москве) подтоплено около 150 жилых домов, более 40 приусадебных участков, около 270 придомовых территорий.

Как сообщает «Газета.ru», синоптики не дают обнадеживающих прогнозов – по словам специалистов в понедельник в южных районах Иркутской области снова ожидаются сильные и продолжительные дожди.