Соратник Зеленского назвал уделом неудачников планы переименования России

Киев, 29 июля. Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал «калькой неудачников» предложение переименовать Россию. Об этом сообщают украинские СМИ.

Бужанский прокомментировал инициативу однопартийца Никиты Потураева. По мнению политика, предложение является уделом «неудачников», таких как экс-президент Украины Петр Порошенко.

«К сожалению, это калька неудачников, вроде Петра Алексеевича», — заявил Бужанский.

Политик считает, что такие заявления «демонстрируют неадекватность».

«Если мы хотим, чтобы к нам относились как к серьезным людям, то мы должны быть серьезными людьми», — подчеркнул избранный депутат.

Бужанский также раскритиковал решение экс-президента объявить праздником «День освобождения от Советского Союза». По его словам, часть аудитории воспитали в духе замены всего советского антисоветского, но не дали «нормальную экономику, образование, медицину».

«История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел. Единственный результат Майдана — легализация нацизма», — заключил депутат.

Ранее Потураева заявил, что Россию и русский язык следует переименовать, сообщила Газета.ru. По словам политика, русский язык нужно назвать российским, а саму Россию Московией.

На Украине 21 июля прошли внеочередные парламентские выборы. Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» после обработки 100% протоколов набрала 43,16% голосов. «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко получила поддержку 13,05% проголосовавших.

Также необходимый для попадания в Верховную раду пятипроцентный барьер прошли партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,18%), «Европейская солидарность» Порошенко (8,1%) и «Голос» Святослава Вакарчука (5,82).

Официальные результаты выборов ЦИК Украины обнародует до 5 августа.