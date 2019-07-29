Вена, 29 июля. Языковая политика, которая сложилась на Украине, нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации. Об этом заявил Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер.

Он заявил, что ОБСЕ вместе с министерство культуры Украины работают над изменениями закона, которые должны учесть роль русского языка.

Заньер заявил, что Киев имеет право говорить об украинском языке как о государственном. При этом он раскритиковал украинские власти за дискриминационный подход к языку национальных меньшинств. Он подчеркнул, что в документе ничего не прописано о защите их языков. Также закон решает вопросы по использованию государственного языка не через систему стимулов и поощрений, а через наказание.

По его словам, необходимо выстроить механизм систематического взаимодействия с представителями национальных меньшинств, поскольку закон был принят без их участия.

Журналисты «Известий» спросили у Заньера, что он думает по поводу языковой автономии Донбасса. По его словам, есть множество моделей, который могут решить эту проблему, однако вопрос должен быть решен в процессе переговоров между сторонами конфликта.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко в мае 2019 года подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно закону, украинский язык необходимо употреблять практически во всех сферах жизни, кроме частного общения и религиозных обрядов.

В МИД РФ заявили, что закон направлен на атаку русского языка, поскольку в документе делается исключение для языков Евросоюза, а также для английского языка.

Ранее Министерство Украины по вопросам «временно оккупированных» территорий составила так называемый словарь терминов «российской агрессии». Он посвящен конфликту на юго-востоке Украины. Его термины предлагается использовать госслужащим, политикам и журналистам, сообщает «Газета.ru».

Напомним, в феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, в апреле этого же года на юго-востоке Украины началась гражданская война: Киева ввел войска на территорию ДНР и ЛНР, которые объявили о независимости, не признав результаты госпереворота. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10000 тысяч человек.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что не вмешивались и не вмешиваются в дела других стран, а также не являются стороной конфликта на юго-востоке Украины, это внутренние дела страны.