Иркутск, 29 июля. В городской администрации сообщили, что уровень воды в реке Ия в Тулуне может подняться выше 10 метров.

При этом, как напомнили в мэрии, критическая отметка – семь метров. По состоянию на восемь утра местного времени (03.00 по Москве) уровень воды в реке уже превысил критический на 60 сантиметров.

Как напоминает «Газета.ru», местные власти еще накануне вечером объявили об эвакуации населения Тулуна из-за угрозы подтопления. В общей сложности в городе проживают около 40 тысяч человек.

Добавим, что паводок в Иркутской области продолжается с конца июня. Количество погибших во время стихии составило 25 человек, пострадали порядка 38 тысяч местных жителей.