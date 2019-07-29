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Россия

Уровень воды в реке Ия в Тулуне может подняться выше 10 метров

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Уровень воды в реке Ия в Тулуне может подняться выше 10 метров

Иркутск, 29 июля. В городской администрации сообщили, что уровень воды в реке Ия в Тулуне может подняться выше 10 метров.

При этом, как напомнили в мэрии, критическая отметка – семь метров. По состоянию на восемь утра местного времени (03.00 по Москве) уровень воды в реке уже превысил критический на 60 сантиметров.

Как напоминает «Газета.ru», местные власти еще накануне вечером объявили об эвакуации населения Тулуна из-за угрозы подтопления. В общей сложности в городе проживают около 40 тысяч человек. 

Добавим, что паводок в Иркутской области продолжается с конца июня. Количество погибших во время стихии составило 25 человек, пострадали порядка 38 тысяч местных жителей.

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Источник: РИА Новости
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