Самая умная собака на планете умерла в США

Вашингтон, 29 июля. В американском штате Южная Каролина скончалась собака породы бордер-колли по кличке Чейзер, которая считалась самой умной в мире.

Как сообщает журнал Independent, Чейзер умерла от естественных причин в возрасте 15 лет еще 23 июля и была похоронена на заднем дворе дома хозяина — бывшего психиатра Джона Пилли.

У почившего год назад специалиста колли оказалась в 2004-м, на протяжении трех лет Пилли дрессировал собаку по своей собственно разработанной программе и добился невероятного успеха.

Ежедневные тренировки проходили по несколько часов: специалист использовал для обучения собаки 800 мягких игрушек, 116 шаров, 26 фрисби и различные пластиковые предметы.

Джон Пилли показывал бордер-колли различные предметы, произносил их названия около 40 раз, а затем прятал и просил найти. В результате Чейзер научилась понимать более тысячи слов.

По словам дочери дрессировщика, которая также участвовала в работе с собакой, эксперимент ее отца можно назвать «неизведанной территорией в исследовании когнитивных функций животных».

Как напоминает «Газета.ru», в начале июля московские ветеринары рассказали, как правильно ухаживать за собаками. Специалисты рекомендуют ежегодно вакцинировать питомца от инфекционных заболеваний. Собак нужно регулярно обрабатывать от клещей и блох. Кроме того, ветеринары советуют давать собакам лекарства от глистов.

Для хорошего самочувствия собака нуждается в ласке и внимании. Специалисты советуют почаще разговаривать с псом. Обнимайте и гладьте своего домашнего любимца, и пес будет здоровым и жизнерадостным.