Топ-5 новых кроссоверов в России в 2019 году возглавил Renault Arkana

Москва, 29 июля. Эксперты составили топ-5 лучших новинок российского авторынка среди кроссоверов в 2019 году.

Список предсказуемо возглавило купе-кроссовер Renault Arkana. Модель стала наиболее ожидаемой новинкой текущего года и первой машиной Renault, которая собрана специально для российского рынка. Купить автомобиль можно в комплектациях Life, Drive, Style и Edition One. Предлагаются варианты с двумя бензиновыми двигателями. Автомобиль можно купить по цене от 999 тысяч до 1,5 млн рублей, в зависимости от комплектации.

Второе место досталось компактному внедорожнику Suzuki Jimny. Официальные продажи модели четвертого поколения стартуют 1 августа. Но, судя по сложившемуся антуражу, новинку уже ждут множество поклонников. Новое поколение Suzuki Jimny сохранило рамную конструкцию и другие атрибуты настоящего внедорожника. Но теперь автомобиль стал просторнее внутри и компактнее снаружи.

На третью строчку составители рейтинга поместили Nissan Qashqai. Модель слегка обновилась внешне, получив после рестайлинга новый руль и комплекс систем безопасности Nissan Intelligent Mobility. Кроме того, на автомобиль теперь предустанавливают информационно-мультимедийную систему «Яндекс. Авто». Кроссовер продается в 10 комплектациях, цены на Nissan Qashqai начинаются от 1 млн 290 тыс. рублей.

Range Rover Evoque занял четвертое место. Версия 2019 года стоит от 2 млн 941 тыс. рублей. В топовой комплектации кроссовер продается за 4 млн 318 тыс. рублей. На российском рынке доступны варианты с двигателями мощностью от 150 до 300 лошадиных сил.

Замкнул «пятерку лучших» кросс-универсал Volvo V60 Cross Country. Продажи автомобиля у официальных дилеров в России стартовали лишь в середине июля. Цены на автомобиль начинаются от 3 млн 70 тыс. рублей.