Россияне подняли на смех журналиста из Украины, призвавшего ввести войска в РФ

Москва, 29 июля. В соцсетях высмеяли журналиста из Украины Максима Кухару, который призвал ввести войска на территорию России.

С таким самонадеянным призывом бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes выступил в субботу, опубликовав на своей странице в Facebook соответствующий пост.

«К границе надо срочно подтянуть несколько лучших бригад и начать их обучать законам РФ, чтобы они могли справиться с охраной общественного порядка. Парламент Украины уже сейчас должен собраться и дать разрешение Верховному Главнокомандующему на ввод войск в РФ», — написал журналист.

Пользователи социальной сети со здоровым чувством юмора оценили призыв Максима Кухары, оставив несколько сотен комментариев под воинствующим постом.

«Каждая кухарка должна уметь управлять государством. Кухары – нет», — написал Марат Зианнурров.

«Спасибо за вечер юмора», — поблагодарила Elen Polichenko.

«После него тускнеет даже «Квартал 95», — отметил Denis Toskin.

«ВСУ одна из самых трусливых армий на планете, способная только сбивать гражданские самолеты», — добавил Aigars Gudmans.

«Опять Минздрав Украины не закупил галоперидол», — посмеялся Константин Попов.

«Эх, если бы свидомые хоть к ОДНОМУ такому плану приступили, русские танки уже были бы в Киеве, матери нашей блудной…» — констатировал Альберт Акопян.

Как напоминает «Газета.ru», отношения России и Украины ухудшились в 2014 году после государственного переворота в Киеве. В марте после проведенного по всем международным стандартам референдума жители Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией.