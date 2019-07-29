Москва, 29 июля. Опрос показал, сколько россиян не готовы оформить электронные паспорта, и почему граждане России не доверяют цифровой версии документа. Исследование общественного мнения провел ВЦИОМ.

«Подавляющее большинство россиян знакомы с предложением ввести электронные паспорта (85%). Однако более половины опрошенных (59%) на данный момент не готовы их оформить. В то же время треть россиян (31%) хотели бы иметь электронный паспорт. Причем чаще всего это мужчины (36%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41%)», — цитирует материалы ВЦИОМ ТАСС.

При этом 11% респондентов назвали одним из ключевых достоинств электронного паспорта универсальность, по 8% опрошенных отметили его долговечность, а также компактность и низкие риски потери. Еще 7% участников опроса заявили о практичности электронного паспорта.

Ненадежным этот документ в электронном виде считают 22% россиян. Возможных сбоев в базе данных и системе опасаются 8% респондентов, 4% опасаются утечки данных и потери самого паспорта. Что пользоваться электронным паспортом можно будет не везде, считают 3% россиян.

Наиболее полезными функциями такой формы документа могут стать возможность использования в качестве банковской карты (71% респондентов), функция хранения нескольких документов одновременно (69% опрошенных), подпись и отправка документов в госорганы и государственные учреждение и голосование на выборах (68% и 62% участников опроса соответственно).

Наименее полезными функциями электронного паспорта россияне считают открытие ИП/ООО (47%), заключение договоров в электронном виде (52%), а также нотариальное заверение электронных документов (53%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» прошел 25 июля текущего года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. В нем участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка задействованных на территории РФ телефонных номеров. Максимальный размер ошибки для нее с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее Газета.ru сообщила, что вице-премьер РФ Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт. Документ будет напоминать банковскую карту с фотографией гражданина на обороте, буквенным и QR кодами. Кроме того, на электронном паспорте будут храниться другие данные владельца, включая СНИЛС и ИНН.