Помпео написал, что Иран отказался его принять

Вашингтон, 29 июля. Государственный секретарь США рассказал, что иранские власти не приняли его предложение посетить с визитом Тегеран.

Размышлениями на тему руководитель американского внешнеполитического ведомства поделился со своими читателями в сервисе микроблогов Twitter, разместив соответствующий пост.

При этом глава Государственного департамента Соединенных Штатов Америки отметил, что его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф часто приезжает в США, где пользуется правом «говорить свободно»

«Неужели факты режима Хаменеи настолько плохи, что он не может пустить меня сделать то же самое? Что если его народ услышит правду — нефильтрованную и не урезанную?» — задается вопросом в Twitter Помпео.

К слову, ранее глава Белого дома высказался с идеей о переговорах с Тегераном: Дональд Трамп хочет заключения нового соглашения вместо «ядерной сделки» 2015 года, из которой США вышли в прошлом году.

В этом документе, по мнению американского президента, должны быть отражены обязательства Ирана по изменению своей политики, прежде всего отказ от якобы «поддержки терроризма» за рубежом.

В свою очередь власти Исламской республики отвергают обвинения в поддержке терроризма и требуют прекратить от Соединенных Штатов вмешиваться в ситуацию в стране.

Как напоминает «Газета.ru», в середине июня американский госсекретарь заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты противодействия Тегерану. Майкл Помпео тогда подчеркнул, что среди возможных сценариев противодействия Ирану США рассматривают и военный.