Стрельба произошла на гастрономическом фестивале в Калифорнии, есть раненные

Вашингтон, 29 июля. Молодой человек открыл стрельбу на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния. Об этом в воскресенье со ссылкой на представителей медслужб и полиции сообщила телекомпания NBC.

По данным местных СМИ, стрельбу начал 20-летний мужчина. Служба скорой помощи сообщает об 11 пострадавших.

Gilroy Garlic Festival считается одним из самых крупных гастрономических фестивалей в США. Он проводится в течение трех дней в парке Крисмас Хилл в городе Гилрой.

Ранее Газета.ru сообщила, что на уличном празднике в Нью-Йорке в результате стрельбы погиб человек. Ранения получили 11 участников праздника, в том числе ребенок.