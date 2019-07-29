Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Стрельба произошла на гастрономическом фестивале в Калифорнии, есть раненые

36
0 Оставить комментарий

Стрельба произошла на гастрономическом фестивале в Калифорнии, есть раненные

Вашингтон, 29 июля. Молодой человек открыл стрельбу на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния. Об этом в воскресенье со ссылкой на представителей медслужб и полиции сообщила телекомпания NBC.

По данным местных СМИ, стрельбу начал 20-летний мужчина. Служба скорой помощи сообщает об 11 пострадавших.

Gilroy Garlic Festival считается одним из самых крупных гастрономических фестивалей в США. Он проводится в течение трех дней в парке Крисмас Хилл в городе Гилрой.

Ранее Газета.ru сообщила, что на уличном празднике в Нью-Йорке в результате стрельбы погиб человек. Ранения получили 11 участников праздника, в том числе ребенок.

infox - new
Источник: NBC
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров