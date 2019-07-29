СМИ выяснили подробности гибели пилота украинского Ил-76 в Ливии

Киев, 29 июля. СМИ выяснили подробности гибели пилота одного из уничтоженных в Ливии украинских военных транспортных самолетов Ил-76.

Летчик-контрактник из Мелитополя Владимир Бухальский погиб, пытаясь спасти бортовые документы. Мужчина был военным пенсионером и считался одним из наиболее опытных пилотов 25-й бригады транспортной авиации. Бухальский занимал должность заместителя командира соединения.

Погибший летчик окончил Тамбовское авиационное училище, некоторое время служил в Запорожье, но перевелся в Мелитополь 20 лет назад. Ранее Бухальский участвовал в эвакуации граждан Украины из Ливии и Сирии.

Об уничтожении украинских военно-транспортных самолетов Ил-76 в Ливии стало известно 28 июля. Сам инцидент произошел двумя днями ранее во время боя за аэропорт Аль-Джуфра между силами правительства национального единства и войсками Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара, сообщил телеканал «360».

По данным СМИ, уничтоженные Ил-76 зафрахтовала частная украинская компания. Самолеты перевозили оружие из ОАЭ.

В начале апреля 2019 года командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар отдал приказ о наступлении на остающийся под контролем Правительства национального согласия (ПНС) Триполи. Вооруженные формирования ПНС в ответ объявили о начале операции «Вулкан гнева».

Обострение ситуации в Ливии привело к активизации террористов на территории страны. В начале июля ливийская ячейка запрещенной на территории России террористической организации «Исламское государство»1 повторно присягнула главарю группировки Абу-Бакру аль Багдади, выразив готовность продолжить участие в боевых действиях.

1 Организация запрещена на территории РФ.