Дзюба заявил, что экс-игрок «Зенита» Аршавин не разбирается в футболе

Москва, 29 июля. Нападающий сборной России по футболу и клуба «Зенит» Артем Дзюба считает, что экс-футболист национальной команды Андрей Аршавин не разбирается в футболе.

Дзюба отреагировал на то, что телеканал «Матч-ТВ» в поединке «Зенита» и «Оренбурга» в третьем туре Премьер-лиги назвал лучшим игроком голкипера «Зенита» Андрея Лунева. Футболист утверждает, что голкипера выбрал Андрей Аршавин, который работает на телеканале экспертом.

«Поздравляю Лунева. Сегодня он провел потрясающий матч. Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков. Он в футболе не разбирается», — сказал Дзюба.

Аршавин заявил, что не знает, как ответить на слова Дзюбы. По его словам, хорошо, что лучшего игрока выбирал комментатор Геннадий Орлов, а то слова были бы жестче.

«Может ли это быть связано с тем, что Дзюба ревнует к Луневу? Не знаю», — заявил Андрей Аршавин.

Экс-футболист «Зенита» подчеркнул, что Дзюба хочет быть лучшим всегда и везде. Аршавин считает, что это нормально, сообщают «Известия».

Напомним, матч «Зенит» — «Оренбург» закончился со счетом 2:0. На первой минуте гол забил Сердан Азмун после голевой передачи Дзюбы, а на 55-й минуте Дзюба забил пенальти. Экс-арбитр международной категории Сергей Хусаинов усомнился в правильности назначения пенальти, сообщает «Газета.ru».

Отметим, в конце мая в СМИ появилась информация, что Дзюба может перейти в английскую Премьер-лигу. Футболист заключил контракт с агентом Жоржем Мендешем, среди клиентов которого тренер Жозе Моуринью, а также звезда футбола Криштиану Роналду.