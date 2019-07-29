Девушку спасла от насильника проезжавшая мимо машина в Омске

Омск, 29 июля. Неизвестный напал на девушку около заправочной станции, потерпевшую спасла проезжавшая мимо машина.

Инцидент произошел в ночь на 28 июля в Ленинском районе Омска, на улице Станционной. Неизвестный злоумышленник напал на жертву со спины с целью совершения насильственных действий сексуального характера. Исполнить задуманное мужчине не удалось, его вспугнула проезжавшая мимо машина.

На вид злоумышленнику 30-40 лет. Мужчина славянской внешности. На руках нападавшего могли остаться царапины, так как жертва нападения активно сопротивлялась, отмечает издание. В настоящее время ведется розыск злоумышленника.

Ранее телеканал «360» сообщил, что австралийские полицейские задержали 33-летнего насильника, который знакомился с жертвами через приложение Tinder.