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Экономика

«Северный поток» возобновил работу после ремонта на четыре дня раньше срока

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«Северный поток» возобновил работу после ремонта на четыре дня раньше срока

Москва, 29 июля. Поставки газа по трубопроводу «Северный поток» возобновились после ежегодного планового техобслуживания, которое завершилось на четыре дня раньше запланированного срока. Об этом говорится в сообщении оператора газопровода Nord Stream.

Компания в июле сообщала, что в связи с техническим обслуживанием остановка газопровода продлится до 30 июля.

«С 16 по 27 июля 2019 года проведены все запланированные регламентные работы по техническому обслуживанию механических компонентов, а также по тестированию автоматических систем. После временной остановки системы газопровода подача газа возобновлена, полная мощность трубопровода доступна для выполнения заявок на поставку газа», — отметили в Nord Stream.

Техническое обслуживание газопровода в компании назвали важной частью стратегии управления целостностью трубопровода. Оно позволяет обеспечивать наивысшие стандарты надежности и безопасности поставок газа в Европу, подчеркнул директор Nord Stream AG по техническому обслуживанию Оливье Эскол.

В сообщении говорится, что план по техническим работам заранее был скоординирован с расположенными выше и ниже по потоку партнерами. Временную остановку газопровода заблаговременно учли в заявках на транспортировку газа европейским партнерам.

Ранее телеканал «360» сообщил, что компания Nord Stream AG может не уложиться в срок с запуском газопровода «Северный поток — 2», если Дания не даст разрешение на прокладку труб по своей территории в ближайшие несколько недель.

Проект предусматривает строительство двух нитей газопровода по дну Балтийского моря от побережья России к берегам Германии. Строительство планируется завершить до конца текущего года. Реализации проекта препятствуют США, которые рассматривают Европу в качестве перспективного рынка для сбыта собственного природного газа.

Москва неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» — исключительно коммерческий проект, направленный на обеспечение европейских потребителей качественным и недорогим топливом.

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