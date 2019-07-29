Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критической отметки

Иркутск, 29 июля. Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе Иркутской области поднялся выше 7,5 метра. Это более чем на 50 сантиметров превышает критическую отметку.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на диспетчерскую службу Тулуна, в 22.00 28 июля уровень воды в реке Ия был на уровне 708 сантиметров, критическая отметка составляет 700 сантиметров. В 06.00 29 июля он составлял уже 752 сантиметра.

Власти объявили эвакуацию населения из Тулуна из-за угрозы подтопления. В городе проживают около 40 тысяч человек. Участок трассы Р-255 «Сибирь» закрыт для движения из-за угрозы затопления водой, нельзя проехать в Братск, Тайшет и Иркутск.

Напомним, паводок в Иркутской области продолжается с конца июня. Количество погибших составило 25 человек, пострадали 38 тысяч мирных жителей, сообщает «Газета.ru».

Ранее в Байкальске Иркутской области упал мост через реку Солзан. Инцидент связан с паводком, сообщает «Известия» со ссылкой на IrkutskMedia.