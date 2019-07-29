Южная Осетия попросила о признании власти Италии

Рим, 29 июля. Руководство Южной Осетии попросило правительство Италии признать республику. Об этом заявил глава представительства осетинского МИД Мауро Мурджа.

«Мы считаем, что наступило время, чтобы Италия в лице ее нынешнего правительства признала Республику Южная Осетия в качестве автономного государства наравне со всеми государствами, представленными в ООН», — цитирует обращение Мурджи РИА Новости.

Южная Осетия, по его словам, призывает европейские нации «стряхнуть» навязанные из-за пределов Европы стереотипы и узы.

Мурджа пишет, что признание республики станет возобновлением традиции мирного сосуществования и будет означать объединение ради самоопределения и прав народов выбирать свое будущее.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня «Град». После этого республику атаковали грузинские войска, в результате была разрушена часть ее столицы Цхинвала.

Защищая жителей Южной Осетии, многие из которых имеют российское гражданство, Россия ввела в республику войска. После пяти дней боевых действий российские военные вытеснили грузинские войска из региона.

Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Российские власти неоднократно заявляли, что признание независимости республик отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру.

Ранее телеканал «360» сообщил, что 13 июля российские саперы завершили разминирование региона. Работы проходили в течение четырех лет на территории в 130 гектаров. Всего российские саперы нашли более тысячи взрывоопасных предметов.